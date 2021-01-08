Российские госкомпании будут публиковать данные о достижении KPI

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому российские госкомпании обязаны будут публиковать данные о достижении ключевых показателей эффективности (КПЭ, KPI). Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте кабмина РФ.

«Госкомпании будут публиковать информацию о достижении ключевых показателей эффективности, отражающих результативность их работы», - говорится в сообщении.

В документе зафиксированы требования, которые будут предъявляться к форме и содержанию соответствующих отчетов. Указано, что они обязательно должны включать «перечень ключевых показателей эффективности и порядок их расчета, плановые и фактические показатели, и причины отклонения от заданных значений».