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Опубликованы снимки смартфона с двойной фронтальной камерой

Егор Левин
10:55 08.01.2021
Основные технические характеристики смартфона также находятся на высоком уровне и обеспечивают ему достойную производительность.
Опубликованы снимки смартфона с двойной фронтальной камерой
© Фото: Paco Freire, ZUMAPRESS, Globallookpress

Производитель мобильной техники Honor опубликовал новые предварительные изображения смартфона с двумя фронтальными камерами V40 5G с поддержкой, как становится ясно из названия, сотовой связи пятого поколения. Презентация новинки намечена на 18 января.

Смартфон получит загибающийся по бокам дисплей. Камера расположится в левом верхнем его углу, а внизу окажутся слот для SIM-карты и разъем USB Type-C. Дисплей получит технологию OLED с разрешением экрана 2676 на 1236 точек и частотой обновления 120 Гц. Сканер отпечатка пальца будет встроен в экран.

Процессор MediaTek и оперативная память объемом 8 гигабайт обеспечивают V40 бесперебойную работу и выполнение всех функций, а обычной памяти будущие покупатели смогут выбрать из вариантов между 128 и 256 гигабайтами. О новинке сообщает портал ixbt.

По предварительной информации, основная камера смартфона получит четверной модуль и разрешение в 50 мегапикселей.

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