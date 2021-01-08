Умер создатель брендов Natura Siberica и «Рецепты бабушки Агафьи»

Основатель брендов «Рецепты бабушки Агафьи» и Natura Siberica бизнесмен Андрей Трубников умер в возрасте 61 года. Об этом «Звезде» сообщил его пресс-секретарь.

Андрей Трубников создал и запустил бренд «Рецепты бабушки Агафьи» в 2002 году. Шестью годами позднее появился бренд Natura Sibericа, а в 2012 году — одноименная розничная сеть Natura Siberica. На сегодняшний день в ее состав входят свыше 55 точек как внутри России, так и за рубежом. Компаниями владеют Трубников и члены его семьи.