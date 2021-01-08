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Инфекционист раскрыл места в Москве, где точно можно подхватить коронавирус

Алена Миронова
11:03 08.01.2021
Наибольший риск заразиться существует в местах, где сконцентрировано большое количество людей - в общественном транспорте.
Инфекционист раскрыл места в Москве, где точно можно подхватить коронавирус
© Фото: Alexander Sayganov, Keystone Press Agenc, Globallookpress

Наибольшая вероятность заразиться COVID-19 в Москве существует в общественном транспорте. Об этом заявил врач-инфекционист Николай Малышев.

«Посмотрите, полные вагоны едут, на платформах тоже народ стоит, внутри автобусов - то же самое. Там, где скученность большая», - передает РИА Новости слова врача.

Ранее ученые объяснили, почему маски не останавливают коронавирус. По словам специалистов, передача коронавирусной инфекции может происходить через более мелкие частицы, которые перемещаются по воздуху.

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