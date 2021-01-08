В стране и мире Инфекционист раскрыл места в Москве, где точно можно подхватить коронавирус Алена Миронова Наибольший риск заразиться существует в местах, где сконцентрировано большое количество людей - в общественном транспорте. © Фото: Alexander Sayganov, Keystone Press Agenc, Globallookpress Наибольшая вероятность заразиться COVID-19 в Москве существует в общественном транспорте. Об этом заявил врач-инфекционист Николай Малышев. «Посмотрите, полные вагоны едут, на платформах тоже народ стоит, внутри автобусов - то же самое. Там, где скученность большая», - передает РИА Новости слова врача. Ранее ученые объяснили, почему маски не останавливают коронавирус. По словам специалистов, передача коронавирусной инфекции может происходить через более мелкие частицы, которые перемещаются по воздуху. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика