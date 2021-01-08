В РПЦ призвали вакцинироваться от коронавируса

Чем большее число людей пройдет вакцинацию от коронавирусной инфекции, тем лучше, так как прививки являются эффективнейшим средством борьбы с данным заболеванием на сегодняшний день. Такое мнение выразил глава отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала «Россия 24».

Митрополит посоветовал пройти процедуру вакцинации всем, кто может это сделать и не имеет противопоказаний. Он также отметил, что сам привился еще в августе 2020 года.

Иларион указал, что для противостояния пандемии также следует наладить взаимодействие между государствами, касающееся препаратов от COVID-19. Он подметил, что связи различных стран в данной области должны стать ощутимее, так как от этого зависят человеческие жизни.

Ранее в Министерстве здравоохранения Великобритании предположили, что прививку от коронавируса придется обновлять каждые полгода. К такому выводу в ведомстве пришли из-за недостаточной информации о сроках действия вакцин.