Трампу предложили завести аккаунты в российских соцсетях

Действующему президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу предложили завести аккаунты в российских социальных сетях. Соответствующее предложение последовало американскому лидеру от Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров после временной блокировки аккаунтов Трампа в Twitter, Facebook и Instagram.

Глава Ассоциации Владимир Зыков предложил главе США зарегистрироваться в «Одноклассниках» и «ВКонтакте», являющихся одними из самых крупных в Европе социальных сетей. Он отметил, что в РФ следят за соблюдением свободы слова и поддержанием возможности самовыражаться в Интернете.

«Блокировки постов, которые не нарушают действующее законодательство - это крайне неприемлемый поступок», - цитирует Зыкова РИА Новости.

К примеру, соцсеть Twitter, на 12 часов ограничившая доступ главы государства к его аккаунту, предупредила о возможности постоянной блокировки страницы политика при условии отказа удалить определенные посты. Соответствующие события произошли на фоне размещенных в Сети обращений Трампа к его сторонникам и протестов в Вашингтоне.