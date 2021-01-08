ВОЗ: «британский» штамм коронавируса выявили в 22 странах Европы
Данная мутация COVID-19 имеет ускоренный тип распространения, однако не влияет на тяжесть заболевания.
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Глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге сообщил, что «британский» штамм коронавируса зарегистрирован в 22 европейских странах.
По его словам, данная мутация COVID-19 имеет ускоренный тип распространения, однако не влияет на тяжесть заболевания.
«Штамм передается среди всех возрастных групп, дети не являются группой повышенного риска», - акцентировал Клюге на брифинге.
Впервые о выявлении наиболее заразной формы коронавируса власти Великобритании заявили в декабре 2020 года.
Согласно информации ВОЗ, в начале января его зарегистрировали в 41 стране мира.
Незадолго до этого сообщалось, что во Франции число зараженных «британским» штаммом коронавируса составляет 19 человек.