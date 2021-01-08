СМИ сообщили о планах Трампа помиловать самого себя

Действующий американский лидер Дональд Трамп в последнее время, накануне возможного окончания своего нахождения у власти, якобы раздумывал о помиловании себя самого. Президент в беседе со своими помощниками будто бы давал понять, что хочет превентивно предоставить себе помилование.

Соответствующую информацию сообщает The New York Times. Существует вероятность, что глава государства уже готовился сообщить о решении помиловать себя. Точно не известно, связано ли это возможное решение с беспорядками в столице Соединенных Штатов. Фактом остается лишь то, что это, в случае реализации, станет первым самоличным помилованием в истории президентства США.

Ранее половина опрошенных в рамках социологического исследования американских граждан назвала Дональда Трампа неудачным президентом. В США уже предполагают, что после ухода с должности Трамп может стать обвиняемым в судебном процессе, касающемся неуплаты налогов.