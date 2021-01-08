В стране и мире В МЧС рассказали о деталях возгорания автомобиля на юге Москвы Светлана Головина На данный момент причины произошедшего устанавливаются. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: mosmchs, Вконтакте На парковке возле одного из торговых центров Москвы в Северном Чертаново произошло возгорание автомобиля. По информации МЧС, пожар начался на втором уровне наземной парковки, расположенной в стилобатной части 17-ти этажного дома на площади 20 квадратных метров. «В 21.22 пожар был локализован. В дальнейшем в 21.43 его полностью ликвидировали», - рассказал «Звезде» первый заместитель начальника Управления по ЮАО ГУ МЧС России по г. Москве Тимур Шепелев. В результате инцидента пострадавшим оказался один человек. Мужчина надышался дымом и был госпитализирован. На данный момент причины произошедшего устанавливаются. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика