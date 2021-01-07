Четыре человека извлечены из-под завала на Вилючинском водопаде
Трое пострадавших доставлены в больницу Петропавловска-Камчатского, другие группы туристов в полном составе покинули место ЧП.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
Вертолет санавиации доставил троих пострадавших при обрушении льда на Вилючинском водопаде в краевую больницу в Петропавловск-Камчатский.
Как сообщают власти региона, из-под завала на этот час удалось извлечь четырех человек: двое из них, мужчина и женщина, находятся в удовлетворительном состоянии, ребенок - в тяжелом, один человек - погиб.
«Спасатели все еще находятся на месте событий. Они планируют полностью расчистить обвал, чтобы убедиться, что больше никто не пострадал», - сообщил врио заместителя председателя правительства Камчатского края Александр Заболиченко.
Напомним, сегодня у Вилючинского водопада в Камчатском крае произошел обвал льда. На место ЧП оперативно выехали бригады медиков и спасателей.