Под завалами льда на Вилючинском водопаде могут оставаться люди

Спасатели продолжают искать людей, возможно пострадавших при обрушении ледяной глыбы на Вилючинском водопаде в Камчатском крае. Об этом сообщает МЧС РФ.

«Спасатели не исключают нахождение под завалом людей, совершавших одиночный поход. Проводятся аварийно-спасательные работы», - говорится в сообщении ведомства.

© mchs_kamchatka, instagram

Согласно оперативным данным, под обвал попало четыре человека из туристической группы: трое пострадали, один — погиб. Пострадавших доставили в Камчатскую краевую больницу. Среди них есть ребенок.

© mchs_kamchatka, instagram

На месте происшествия работают спасатели Камчатского филиала Дальневосточного поисково-спасательного отряда МЧС РФ, оперативная группа ГУ МЧС РФ по краю, специалисты поисково-спасательного отряда «ЦОД», медики Территориального центра медицины катастроф (ТЦМК) и сотрудники Камчатского спасательного центра МЧС.