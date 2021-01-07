«Остановите воровство»: сторонники Трампа приезжали из других штатов для штурма Капитолия

Возле гостиницы неподалеку от Капитолия в Вашингтоне оказалось множество автомобилей сторонников Дональда Трампа. Подавляющее большинство прибыло для участия в беспорядках из других штатов Америки.

«Откуда приезжали гости сегодня ночью: Флорида, Калифорния, Мэриленд, очень много других штатов, не имеющих отношения к Вашингтону. Массачусетс, Вирджиния, Нью-Мехико, Нью-Йорк. Совершенно разные люди», - прокомментировал заполненную парковку стрингер «Звезды»».

На лобовом стекле одного из автомобилей красовался плакат в поддержку Трампа, призывающий «остановить воровство», имеющий ввиду «украденные» выборы.

«Есть ощущение, что с утра все будет очень-очень весело, и мы увидим новых участников протестов», - сказал стрингер.

Ранее во время массовых беспорядков охранники Капитолия застрелили одну из протестующих. Смертельное ранение получила ветеран ВВС: Эшли Бэббит отслужила 14 лет, была сотрудником службы безопасности, и, по словам супруга, являлась активной сторонницей Трампа и большим патриотом.