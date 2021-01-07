Более 47 650 беженцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе

Миротворцы Вооруженных сил РФ сопроводили очередную группу автобусов с беженцами, возвращающимися в Нагорный Карабах с территории Армении.

Из Еревана в Степанакерт сегодня прибыли 178 беженцев. Всего в Нагорный Карабах вернулись более 47 650 беженцев.

Российские миротворцы обеспечивают безопасное возвращение граждан в места их проживания, оказывают гуманитарную помощь, восстанавливают объекты инфраструктуры.

В соответствии с договоренностями в совместном заявлении президента РФ, президента Азербайджана и премьер-министра Армении 10 ноября 2020 года в Нагорном Карабахе объявлено полное прекращение огня и всех военных действий. Для контроля за его соблюдением в Нагорном Карабахе развернули миротворческий контингент РФ, основу которого составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.