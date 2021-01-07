В стране и мире Прибывшие в Бурятию из Москвы должны будут сдать тест на COVID-19 Валентина Пескова Требование властей республики введено до 20 января, при этом лабораторное исследование будет бесплатное. © Фото: Кирилл Брага, РИА Новости Власти Республики Бурятия ввели обязательную проверку на отсутствие инфекции коронавируса для граждан РФ и иностранцев, а также лицам без гражданства, которые прибывают путем авиасообщения из Москвы и еще трех крупных городов России, где остановка с эпидемией COVID-19 наиболее сложная. «Прибывающим на территорию Бурятии воздушным транспортом из Москвы, Новосибирска, Красноярска, Хабаровска, необходимо пройти тестирование на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР», - говорится на сайте правительства республики. Требование официальных властей введено до 20 января. Проводить лабораторные тесты прибывающим гражданам будут бесплатно. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика