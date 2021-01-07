Диетолог рассказала, как выйти из Рождественского поста без вреда для здоровья

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Марина Хорол дала рекомендации о том, какие правила следует соблюдать после окончания Рождественского поста для того, чтобы не навредить здоровью.

Эксперт напомнила, что пост не относится к диете. Он обладает больше философским смыслом, поэтому и выходить из него нужно правильно.

«То есть выход должен быть постепенными: во-первых, сначала надо есть маленькими порциями, во-вторых, это должна быть нежирная пища», — передает RT слова врача.

Врач добавила, что потребление пищи в больших количествах может вызвать гастрит или неадекватную реакцию поджелудочной железы. Питание должно быть дробным, а разные продукты следует добавлять в рацион постепенно.

Хорол также предостерегла от включения в рацион жареного мяса и рыбы сразу после окончания поста.

«Стараться готовить все либо отварное, либо на пару. По крайней мере, надо сократить потребление жареного и острого. Можно есть какие-то молочные продукты (например, творожки, запеканки), стараться есть именно диетическую пищу», — пояснила эксперт.

Ранее гастроэнтеролог назвала способы перехода на правильное питание после новогодних застолий. Она отметила, что восстановление режима приема пищи следует начать с регулярного завтрака.