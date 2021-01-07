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Штурм Капитолия: как «марш за спасение Америки» превратился в кровавое противостояние

Россина Бодрова
09:08 07.01.2021
Из-за случившихся беспорядков было сорвано официальное утверждение и объявление Джо Байдена президентом, но сотрудники Капитолия успели спасти бюллетени с голосами выборщиков.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Shawn Thew, Keystone Press Agency, Globallookpress

Последний шанс отменить результаты президентских выборов со стороны Дональда Трампа начинался как обычный митинг протеста, а закончился стрельбой: в стенах Капитолия смертельное ранение получила ветеран ВВС. Эшли Бэббит отслужила 14 лет, была сотрудником службы безопасности, и, по словам супруга, являлась активной сторонницей Трампа и большим патриотом.

Охранник Капитолия выстрелил в нее во время массовых беспорядков, творящихся в здании. За несколько часов до случившегося сам Трамп обратился к нации, заявив, что необходимо сражаться.

«Драться изо всех сил, как в аду. Если не будем сражаться, потеряем страну. Я знаю, что все присутствующие сейчас пойдут маршем к Капитолию - мирно и патриотично - передадим послание республиканским законотворцам!», - заявил он.

Послание его сторонники восприняли буквально, и вот уже толпа ломает двери и забирает здание - символ Вашингтона - под полный контроль. Ситуация накалена до предела. Телеканалы прерывают вещание кадрами снайперов на Капитолийском холме.

Многочисленные коридоры соединяют сенат с палатой представителей. За сутки здесь побывали и «викинги», и шутники, надевающие на монумент 38-ого президента США Джеральда Форда кепку Трампа. К слову, Форд - единственный президент-республиканец, который попал в Белый дом, минуя выборы.

В момент штурма Пентагон отклонил запрос на отправку нацгавардии. Не без ведома ставленника Трампа - министра обороны Кристофера Миллера. Однако в итоге бойцы в бронежилетах в конгрессе все же появляются, причем, как сообщается, приказ о вводе подразделений нацгвардии отдал не Трамп, а вице-президент Майкл Пенс. Подготовились и протестующие: прокололи шины патрульным машинам и перекрыли проезд к Капитолию. Трамп отреагировал на все это мгновенно.

«У Майка Пенса не хватило смелости сделать то, что должно было быть сделано для защиты нашей страны и нашей Конституции. США требуют правды!», - написал он в позже удаленном администрацией соцсети сообщении.

Конгресс должен был официально утвердить итоги голосования и объявить Джозефа Байдена следующим президентом. Процедуру на несколько часов сорвали, однако сотрудникам Капитолия удалось спасти главное - бюллетени с голосами выборщиков успели тайно вывезти.

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