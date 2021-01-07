В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека. Об этом сообщил глава местной полиции Роберт Конти.

«Один сотрудник полиции Капитолия выстрелил из своего служебного оружия в женщину. Она была доставлена в местную больницу, где после всех попыток спасти ей жизнь она скончалась. Кроме того, сегодня поступили сообщения еще о трех случаях смерти», - сказал Конти.

По его словам, эти три смертельных случая связаны с различными происшествиями, которые требовали срочной медицинской помощи. Все скончавшиеся были совершеннолетними.

Массовые беспорядки произошли в среду в Капитолии, где проходило обсуждение утверждения итогов выборов. Протестующие ворвались внутрь здания и окружили зал сената, нанеся материальный ущерб. Полиция применила слезоточивый газ для разгона сторонников Трампа. После введения комендантского часа в Вашингтоне задержали более 50 человек.