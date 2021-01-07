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Торжество чистоты и света: как прошло первое рождественское богослужение в Главном храме ВС РФ

Валентина Пескова
Игорь Балдин
08:24 07.01.2021
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и военнослужащие со своими семьями пришли встретить Рождество в один из самых больших храмов не только России, но и мира.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Нынешний праздник Рождества обязательно войдет в историю российской армии. В этом году его впервые встретили в Главном храме вооруженных сил в парке «Патриот». Еще год назад его только строили, а сегодня военнослужащие со своими семьями и министр обороны Сергей Шойгу уже отмечают там Рождество.

Памятная ночь в парке «Патриот» начинается с колокольного звона, который возвещает о начале торжественного богослужения. Для многих верующих это событие - историческое. Первое Рождество отмечают в Главном Храме вооруженных сил - одном из самых больших храмов не только России, но и мира.

Сложно поверить, но возвели это грандиозное сооружение меньше, чем за два года. Главный храм ВС РФ - 95-метровый богатырь в бронзовых доспехах с золотым шлемом-куполом - видно издалека. По своим размерам он - третий в стране после Исаакиевского собора и Храма Христа Спасителя. Многие из прихожан приехали сюда впервые.

«Видела вечером всю эту прекрасную подсветку. Была поражена красотой этого храма. А сегодня увидела его внутри и поразилась еще больше. Первый раз здесь,» - делится одна из женщин.

Среди прихожан заметнее всего они - люди в погонах. На всенощную приезжают солдаты и офицеры из Алабино и руководство Министерства обороны РФ. В какой-то момент в зал проходит Сергей Шойгу. Два года назад он инициировал возведение этого храма и следил за каждым этапом строительства. На Фрунзенской набережной постоянно проходили художественные советы, где архитекторы вместе со священнослужителями и руководством армии создавали облик нового храма.

Монументальное сооружение появилось в парке «Патриот» к 75-летнему юбилею, этот храм - посвящение русскому солдату. Именно поэтому здесь так много воинских символов: ордена на витражах, иконы святых-полководцев, пол - из переплавленного фашистского оружия. А диаметр купола, с которого смотрит лик Спаса Нерукотворного, 19 метров 45 сантиметров - год окончания Великой Отечественной войны. Главная икона, что стоит у царских врат - одновременно и святыня, и воинский символ. Доска, на которой ее писали, - лафет от пушки времен Петра Первого, а скрепляют икону две винтовки Мосина.

Голоса мужского хора поднимаются под самый купол. Акустика здесь такая, что захватывает дух. Рождественские песнопения сменяются молитвами. Знакомые всем «Отче наш», «Символ веры», а после этого звучит молитва от поветрия - от коронавируса, то есть. После такого непростого года все хотят одного - чтобы эпидемия скорее отступила, а близкие были здоровы.

Священнослужители на службе - в особом белом облачении - это символ божественной чистоты и света. Торжественную службу проводит архиепископ Каширский Феогност. Но настоятелем собора является сам Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. И это многое говорит о том, что значит новый храм для всей православной церкви.

Позади - сорокадневный пост, впереди святые дни - святки. Время совершать добрые дела: помогать другим, жертвовать деньги на благотворительность. Что можно сделать, как говорится, всем миром, видно наглядно прямо в Главном храме ВС РФ. Ведь он построен на народные деньги, добровольные пожертвования.

«Пусть святые дни праздника станут для нас особым временем для совершения добрых дел. Да ниспошлет родившийся Богомладенец любовь и согласие в наши семьи, да оградит молодежь и всех нас от грехов и опасных ошибок», -  говорит архиепископ Каширский Феогност.

Храм заложили в символичном месте. Именно здесь в декабре 1941 года наша армия начала свое контрнаступление. А войска вермахта повернули вспять. Возводя эти бронзовые стены, купола и фрески художники, архитекторы, скульпторы оставили в веках нашу благодарность поколению победителей. И тем самым, как и в словах молитвы, попрали смерть. А значит, воскресили нашу память.

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