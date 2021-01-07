Глыба льда обрушилась на людей на Вилючинском водопаде в Камчатском крае

Лед обрушился на Вилючинском водопаде в Камчатском крае. По предварительным данным, под завалом есть люди. Об этом сообщает краевое МЧС.

«В 5:20 (по Москве) поступила информация об обрушении льда в Камчатском крае на Вилючинском водопаде. По предварительным данным, есть пострадавшие, люди находятся под завалом», - сообщили в ведомстве.

От обрушения глыбы пострадали шесть человек, четверо смогли выбраться из-под завалов, один человек погиб и один находится в тяжелом состоянии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на очевидцев.

К месту происшествия вылетел вертолет МИ-8 со спасателями Камчатского филиала Дальневосточного поисково-спасательного отряда МЧС РФ, оперативной группой ГУ МЧС РФ по краю. Также на место направлены специалисты поисково-спасательного отряда «ЦОД», медики Территориального центра медицины катастроф (ТЦМК) и сотрудники Камчатского спасательного центра МЧС.

В настоящий момент все обстоятельства произошедшего уточняются. Проводятся соответствующие мероприятия.