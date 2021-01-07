ВМС США начнут патрулирование у российских берегов Арктики

Министр ВМС Кеннет Брейтуэй заявил, что корабли ВМС США начнут регулярные патрулирования возле российских берегов в Арктике, чтобы «препятствовать наступлению Москвы на Крайний Север». Брейтуэй пояснил, что Вашингтону придется быть более настойчивым, так придется оспаривать российские, а также китайские «притязания» в регионе.

Министр назвал такую стратегию «более смелой позицией», а также «правом» и «обязанностью» США как «доминирующей военно-морской силы в мире», пишет Breaking Defence.

Главным преимуществом своей страны в регионе Брейтуэйт назвал подводные лодки. По словам министра, в условиях, когда Россия имеет ледокольный флот, а Китай строит подобные корабли такими темпами, с которыми США «не могут сравниться», Вашингтон может прибегнуть к аренде ледоколов у союзников, пока не будут построены собственные.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее указал на то, что США наращивают присутствие своих боевых кораблей в Арктике. Однако Россия для укрепления своей обороноспособности в Арктике и обеспечения национальных интересов своей страны активно развивает Северный флот. Глава военного ведомства РФ пояснил, что военно-политическая обстановка в регионе осложняется из-за конкуренции ведущих стран мира за доступ к ресурсам и транспортным коммуникациям.