Врачи рассказали о вероятности заражения COVID-19 в торговых центрах



Эксперты рассказали о том, насколько вероятно заразиться новой коронавирусной инфекцией в торговом центре или магазине.

«Если в торговом центре хорошая вентиляционная система, воздух регулярно обеззараживается, сотрудники носят маски, перчатки и соблюдают эпидемиологические меры по коронавирусу, и, конечно же, сам человек их соблюдает, то вероятность заразиться коронавирусом невелика», - передает РИА Новости слова доктора медицинских наук Владислава Жемчугова.

По словам специалиста, чтобы избежать возможного попадания инфекции на продукты, следует соблюдать профилактические меры еще до входа в магазин.

«Самый лучший совет – приходя в магазин, – там у них, как правило, есть гели, растворы – перед тем, как взять тележку или корзину, протрите их ручки. Когда будете уходить, желательно тоже их протереть, затем и руки. Таким образом, вы сделаете пользу тому, кто возьмет корзину после вас», - отметил Жемчугов.

Заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова призывает пользоваться в магазинах масками и перчатками.

«Даже если вдруг вы чихнете или покашляете, то сделаете это в маску, а не на продукты или какие-то упаковки. И если вам кажется, что вы здоровы, это может быть неверно, вы можете быть вирусоносителем и болеть бессимптомно», - подчеркнула Малинникова.

Специалист добавила, что на гладких поверхностях коронавирус гибнет гораздо быстрее, чем, например, на шершавых.

Врач-инфекционист Ирина Шилкина напомнила, что если все же коронавирус оказался на продуктах при посещении торгового центра, избавиться от вируса можно только в случае качественной обработки приобретенных товаров и продуктов дома.

«Конечно, сложно обработке поддаются нежные ягоды. Их нужно ненадолго замочить в воде, а после высушить», - рассказала врач.

Она добавила, что, обрабатывая все продукты и товары, купленные в торговом центре или магазине, можно обезопасить себя и своих близких от заражения коронавирусом.