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Эпидемиологическая обстановка с COVID-19 в России стабилизируется

Валентина Пескова
06:51 07.01.2021
В Роспотребнадзоре заявили, что ситуация остается на особом контроле, однако отметили снижение суточного показателя заболеваемости на 2,4 тысячи человек населения.
Эпидемиологическая обстановка с COVID-19 в России стабилизируется
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Globallookpress

Глава Роспотребнадзора Анна Попова и руководители управлений и организаций ведомства на селекторном совещании по инфекции коронавируса в России назвали эпидемиологическую обстановку стабилизирующейся.

«Суточный показатель заболеваемости за последнюю неделю снизился с 18,9 до 16,5 на 100 тысяч населения, однако в субъектах разброс значения суточного показателя заболеваемости варьирует от 2,44 до 67,98 на 100 тысяч населения. Показатель репродукции (Rt) в целом по стране составляет 1,0-0,9», - отмечается в сообщении ведомства.

Уменьшение числа заболевших COVID-19 говорит о том, что действующие требования к профилактике коронавирусной инфекции - актуальны, в том числе в период новогодних каникул.

По данным ведомства, в России наблюдается сокращение числа регионов с превышением эпидемических порогов и интенсивных показателей заболеваемости гриппом и ОРВИ. Согласно устойчивой тенденции показатели снизились в 1,5 раза - с 63 до 43.

При этом на возбудители ОРВИ каждую неделю обследуется порядка 20-21 тысячи человек. Из числа обследованных выявляются аденовирусы (8,7%), вирусы парагриппа (6,6%), РС-вирусы (1,9%), а также другие вирусы негриппозной этиологии.

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