Саакашвили поставили в пример Трампу

Сенатор США демократ Джин Шахин поставила в пример Дональду Трампу экс-главу Грузии Михаила Саакашвили. Она подчеркнула, что он ушел сам, приняв свой проигрыш.

Обсуждая итоги президентских выборов США в Конгрессе, сенатор вспомнила свою поездку в Грузию восемь лет назад - там она наблюдала за проведением выборов.

«‎Были опасения, что Саакашвили откажется отдать власть, и это приведет к насилию и остановит начинающиеся реформы в этой бывшей советской республике», - передает РИА Новости слова демократа.

Шахин добавила, что экс-глава Грузии послушал их и мирно покинул свой пост.

«‎Важно, чтобы будущие поколения признали, что Америка, как и демократии повсюду, зависит от мирной передачи власти», - подчеркнула сенатор.

По ее словам, те, кто потакает игнорированию волеизъявления граждан США, потерпят неудачу и оставят свой след в истории.