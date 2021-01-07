СМИ сообщили о гибели ветерана ВВС США при стрельбе в Капитолии

В ходе стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. Об этом сообщает телеканал Fox News, ссылаясь на родственников погибшей.

Сообщается, что женщина яро поддерживала Дональда Трампа. Бэббитт 14 лет служила в ВВС. Четыре раза ее отправляли служить за рубеж.

«Я не знаю, зачем она решила это сделать», - передает Fox News слова свекрови, размышлявшей о том, зачем женщина находилась в Капитолии.

Ранее сообщалось, что женщина, получившая ранение в Капитолии, скончалась, будучи в критическом состоянии.

Массовые беспорядки произошли в среду в Капитолии, где проходило обсуждение утверждения итогов выборов. Протестующие ворвались внутрь здания и окружили зал сената, нанеся материальный ущерб. Полиция применила слезоточивый газ для разгона сторонников Трампа.