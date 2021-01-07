Православный собор в Вашингтоне отменил рождественскую Всенощную

В связи с введенным комендантским часом из-за беспорядков в Вашингтоне в соборе святого Иоанна Предтечи отменена Всенощная рождественская служба. Об этом сообщил настоятель собора протоиерей Виктор Потапов.

Также отменяется и традиционная ночная литургия.

«Мы не хотим никого подвергать опасности и создавать людям дополнительные неприятности. Слава Богу, комендантский час заканчивается в 6.00 (по местному времени), так что мы сможем все-таки провести две Рождественских литургии», - цитирует настоятеля РИА Новости.

Сторонники Трампа устроили беспорядки у здания Капитолия, где конгресс США проводил сертификацию результатов президентских выборов.

В связи с тем, что протестующие проникли в зал заседания Сената, когрессменов пришлось эвакуировать в безопасное место. На данный момент сертифкация возобновлена.