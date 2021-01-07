Байден сделал заявление после беспорядков в Вашингтоне

Кандидат в президенты США от демократической партии и лидер голосования Джо Байден прокомментировал события, произошедшие накануне в Вашингтоне. Политик отметил, что произошедшее демонстрирует всю хрупкость демократии, а также тот факт, что ей нужна защита «смелых лидеров».

Байден указал, что на эту роль, по его мнению, могут претендовать лишь люди, имеющие добрые намерения и заботящиеся об общем благе. Демократию, по его словам, не смогут оберегать преследующие личные интересы люди, жадные до власти. Об этом он написал в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что Конгресс Соединенных Штатов возобновил прерванную протестами сторонников Дональда Трампа процедуру сертификации итогов президентских выборов. Закончить процесс удастся быстро, если представители республиканской партии не станут оспаривать результаты голосования в нескольких ключевых штатах.