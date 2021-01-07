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Вильфанд рассказал, когда и где образуются смерчи в России

Анна Берестовая
05:36 07.01.2021
На территории нашей страны смерчи появляются нечасто и обычно в летнее время.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay.com

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал «Звезде» как образуются смерчи и где это явление чаще всего можно наблюдать в нашей стране. Ученый напомнил, что смерч – это особое явление, когда из облака, чаще всего кучево-дождевого, «высовывается хоботок» и опускается до земли.

Чаще всего смерчи появляются летом, так как одним из условий для их возникновения является теплая поверхность. В зимнее холодное время вероятность появления смерчей крайне мала.

«Смерч зимой – крайне маловероятная вещь», - указал эксперт.

Специалист отметил, что на территории России в основном наблюдается не смерчеопасная ситуация, в отличие, к примеру, от Америки, в которой смерчей бывает на два-три порядка больше, чем в нашей стране.

«Понятные синоптические ситуации, складываются они легко. Там атлантический воздух поступает, влажный, насыщенный теплом... Температура поверхности воды в Атлантике достаточно высокая. Есть просто физика, с которой объясняют формирование смерчей. Предсказать его невозможно, а вот предсказать большую территорию, на которой создаются смерчеопасные условия – возможно», - объяснил Вильфанд.

Те не слишком многочисленные смерчи, которые регистрируются в России, наиболее часто бывают в умеренных широтах и на юге европейской территории.

«Хорошо известны периоды зарождения смерчей на востоке Черного моря в августе-сентябре. Именно в это время температура поверхности моря самая высокая – около 26 градусов. Это критическое значение для возникновения смерчей», - обозначил синоптик.

В таких условиях, как объяснил ученый, смерчи возникают очень быстро – в течение нескольких минут. И далее, не доходя до берега, они угасают, в редких случаях выходя на берег. Вильфанд напомнил, что время существования смерча чаще всего – секунды. Иногда оно доходило до нескольких минут, максимум – десяти.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра сообщил, что пятого января температура воздуха в Крыму поднялась выше 17 градусов, побив рекордное значение. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1993 году. Тогда температура воздуха составила 14,4 градуса.

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