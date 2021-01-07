Конгресс США возобновил сертификацию итогов президентских выборов

Члены Конгресса Соединенных Штатов возобновили утверждение итогов президентских выборов, прерванное акцией протеста сторонниками Дональда Трампа.

Отмечается, что сертификация пройдет быстро только в том случае, если республиканцы откажутся от опротестовывания результатов голосования в нескольких ключевых штатах.

Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер считает, что Трамп виновен в происходящих беспорядках в районе у Капитолия, которые остановила работу Конгресса.

«Трамп никогда не критиковал, а, наоборот, поощрял жестокие методы», - цитирует его ТАСС.

Соратники Трампа, несогласные с результатами выборов, прорвались в здание Конгресса США, после чего вошли в зал заседания Сената.

Конгрессмены были эвакуированы на военную базу в Вашингтоне.