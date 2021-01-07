Обама обвинил Трампа в подстрекательстве к насилию

Бывший президент Соединенных Штатов Барак Обама обвинил Дональда Трампа в разжигании насилия в связи с происходящими беспорядками в Вашингтоне.

«История справедливо запомнит сегодняшнее насилие в Капитолии, подогретое действующим президентом, который продолжал безосновательно лгать об итогах законных выборов, как момент великого бесчестия и позора для всей нашей страны», - написал экс-президент в своем Twitter-аккаунте.

Во время сертификации итогов выборов протестующие сторонники Трампа прорвались в здание Конгресса США, после чего ворвались в зал заседаний Сената.

В ходе митингов правоохранительные органы начали применять слезоточивый газ для сдерживания наступления протестующих.

В свою очередь, Дональд Трамп записал видеообращение к протестующим и попросил разойтись по домам, чтобы сохранить мир и порядок.