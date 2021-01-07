Курс биткоина обновил очередной исторический максимум

В ходе торгов 7 января стоимость криптовалюты биткоин вновь обновила исторический рекорд, достигнув отметки 37 тысяч долларов.

По данным портала CoinMarketCap, на 02.55 по московскому времени биткоин вырос в цене на 7,48% , достигнув 37 002 долларов.

Однако спустя несколько минут криптовалюта потеряла свои позиции до 36 833 долларов. Незадолго до этого, стоимость биткоина составила 36 919,05 тысячи долларов.