Twitter временно заблокировал аккаунт Трампа
Блокировка будет длиться 12 часов.
© Фото: Igor Golovniov Keystone Press Agency Globallookpress
Twitter заблокировал аккаунт действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на 12 часов. Данное ограничение было введено на фоне протестов, организованных в Вашингтоне сторонниками американского лидера.
Ранее администрация Facebook удалила видеозапись с обращением Трампа к сторонникам. В Социальной сети объяснили, что кадры посчитали способными стимулировать продолжение насилия в столице США.