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Twitter временно заблокировал аккаунт Трампа

Анна Берестовая
03:20 07.01.2021
Блокировка будет длиться 12 часов.
Twitter временно заблокировал аккаунт Трампа
© Фото: Igor Golovniov Keystone Press Agency Globallookpress

Twitter заблокировал аккаунт действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на 12 часов. Данное ограничение было введено на фоне протестов, организованных в Вашингтоне сторонниками американского лидера.

Ранее администрация Facebook удалила видеозапись с обращением Трампа к сторонникам. В Социальной сети объяснили, что кадры посчитали способными стимулировать продолжение насилия в столице США.

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