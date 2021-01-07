В полевом храме на базе ВКС РФ в Хмеймиме провели рождественскую службу

В сирийском Хмеймиме в полевом храме на базе ВКС России в честь праздника Рождества Христова провели крестный ход и богослужение. Посетить службу могли все военнослужащие, которые не находились в это время на дежурстве, рассказал помощник командующего по работе с верующими, протоиерей Михаил.

Несмотря на то, что подавляющее большинство населения Сирии исповедует ислам, для христиан эта земля имеет особое значение.

«Здесь недалеко находится Вифлеем, здесь недалеко находится Иерусалим. Все эти святые места, по этим местам ходил апостол Павел. Естественно, это накладывает некий отпечаток, радость определенную», - пояснил отец Михаил.

Небольшой полевой храм не смог вместить всех желающих посетить службу, поэтому пришедшие заполнили площадь перед ним.

Военнослужащие отметили, что участие в рождественской литургии особенно важно тем, что объединяет с семьями, которые встречают праздник на родине.

Завершилась Рождественская служба крестным ходом. Сотни военнослужащих с зажженными свечами прошли по авиабазе, пронеся во главе колонны лик Спасителя, а также иконы Казанской Богоматери и Пророка Илии.