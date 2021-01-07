Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В полевом храме на базе ВКС РФ в Хмеймиме провели рождественскую службу

Светлана Головина
Алексей Алексеев
03:15 07.01.2021
По словам военнослужащих, участие в рождественской литургии особенно важно тем, что объединяет с семьями, которые встречают праздник на родине.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В сирийском Хмеймиме в полевом храме на базе ВКС России в честь праздника Рождества Христова провели крестный ход и богослужение. Посетить службу могли все военнослужащие, которые не находились в это время на дежурстве, рассказал помощник командующего по работе с верующими, протоиерей Михаил.

Несмотря на то, что подавляющее большинство населения Сирии исповедует ислам, для христиан эта земля имеет особое значение.

«Здесь недалеко находится Вифлеем, здесь недалеко находится Иерусалим. Все эти святые места, по этим местам ходил апостол Павел. Естественно, это накладывает некий отпечаток, радость определенную», - пояснил отец Михаил.  

Небольшой полевой храм не смог вместить всех желающих посетить службу, поэтому пришедшие заполнили площадь перед ним.

Военнослужащие отметили, что участие в рождественской литургии особенно важно тем, что объединяет с семьями, которые встречают праздник на родине.

Завершилась Рождественская служба крестным ходом. Сотни военнослужащих с зажженными свечами прошли по авиабазе, пронеся во главе колонны лик Спасителя, а также иконы Казанской Богоматери и Пророка Илии.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
02:27 Армия
Шойгу посетил торжественную литургию в Главном храме ВС РФ
01:51 Армия
Зимний фестиваль у Главного храма ВС РФ собрал более 150 тысяч человек
01:23 В стране и мире
В Бразилию прибыли компоненты для производства «Спутника V»
00:45 В стране и мире
Трамп призвал протестующих сторонников идти домой
22:16 В стране и мире
Видео
Протестующие в Вашингтоне прорвались через кордон у Капитолия
Популярное
Популярное
Видео
На страже границ: истребители ЗВО заступили на боевое дежурство в Курской области
Видео
«Охотники за танками»: гранатометчики открыли «море огня» по мишеням в Мурманской области
Ученые назвали новый признак образования онкологии
Видео
«Это были разные планеты»: Фетисов прокомментировал неудачу российских хоккеистов
Видео
Жители Мурманской области стали свидетелями сказочного северного сияния
Назван продукт, снижающий уровень сахара в крови
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.