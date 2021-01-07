Администрация Facebook удалила видеообращение Трампа

Видеозапись с обращением действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа к своим сторонникам на Facebook была удалена администрацией соцсети. Об этом сообщил вице-президент компании Гай Розен.

Он назвал такие действия «чрезвычайными мерами» и объяснил, что они были приняты в связи с риском стимулирования дальнейшего насилия в Вашингтоне. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Схожие основания назвало руководство Twitter и ограничило возможность репоста твита с видеообращением Трампа, а также ответа на него и выставления лайков.

Дональд Трамп обратился к своим сторонникам в социальных сетях повторно после начала беспорядков. Действующий американский лидер призвал граждан поддерживать закон и порядок и разойтись по домам, остановив протесты.