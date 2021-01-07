СМИ: получившая ранение в Капитолии женщина скончалась
Ранее сообщалось, что среди пострадавших в Капитолии есть человек в критическом состоянии.
© Фото: Joel Marklund Keystone Press Agency Globallookpress
Женщина, пострадавшая в ходе беспорядков Капитолии, скончалась от полученных ранений. Соответствующую информацию сообщает NBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Ранее сообщалось, что как минимум пять человек были ранены во время стрельбы в здании Капитолия. Одна из пострадавших находилась в критическом состоянии.