В стране и мире СМИ: получившая ранение в Капитолии женщина скончалась Анна Берестовая Ранее сообщалось, что среди пострадавших в Капитолии есть человек в критическом состоянии. © Фото: Joel Marklund Keystone Press Agency Globallookpress Женщина, пострадавшая в ходе беспорядков Капитолии, скончалась от полученных ранений. Соответствующую информацию сообщает NBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Ранее сообщалось, что как минимум пять человек были ранены во время стрельбы в здании Капитолия. Одна из пострадавших находилась в критическом состоянии. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика