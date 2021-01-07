Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством, отметив, что любовь Господа к человеку заключается в том, что позволяет молиться за него, за нас и надежды на лучшее.

«Эта надежда, а порой ожидание чуда и есть та самая звезда, которая освещает наш жизненный путь и поддерживает на самых сложных этапах. С праздником! С Рождеством!» - сказал президент.

Рождество Путин встретил в церкви Николы на Липне в Новгородской области, которой подарил икону Господь Вседержитель.

Икона изготовлена в православных мастерских церковно-прикладного искусства города Щигры Курской области в 2017 году.

Отмечается, что образ написан в традициях иконописи Мстеры XIX века темперными красками, а киот с позолоченной расой и оклад изготовлены в мастерских Свято-Троицкого Братства города Щигры.