«Позорные сцены»: премьер Великобритании осудил действия сторонников Трампа в США

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал начатые сторонниками действующего президента США Дональда Трампа протесты в Вашингтоне, в ходе которых митингующие ворвались в Конгресс, «позорными сценами».

По его мнению, в настоящее время Соединенные Штаты олицетворяют демократию для всего мира, что делает крайне важным мирный процесс передачи управления страной. Об этом Джонсон написал в своем официальном аккаунте в Twitter.

Ранее СМИ сообщили, что в располагающемся в Вашингтоне Капитолии в ходе беспорядков были ранены несколько человек. Одна из пострадавших скончалась.