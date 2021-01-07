«Позорные сцены»: премьер Великобритании осудил действия сторонников Трампа в США
Борис Джонсон выразил мнение, что в настоящее время важно передавать власть мирным путем.
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал начатые сторонниками действующего президента США Дональда Трампа протесты в Вашингтоне, в ходе которых митингующие ворвались в Конгресс, «позорными сценами».
По его мнению, в настоящее время Соединенные Штаты олицетворяют демократию для всего мира, что делает крайне важным мирный процесс передачи управления страной. Об этом Джонсон написал в своем официальном аккаунте в Twitter.
Ранее СМИ сообщили, что в располагающемся в Вашингтоне Капитолии в ходе беспорядков были ранены несколько человек. Одна из пострадавших скончалась.