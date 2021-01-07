Китайские ученые узнали, что эпидемия COVID-19 в стране не была побеждена

Китайские специалисты обнаружили, что COVID-19 продолжал распространение в Ухане в период, когда коронавирусная инфекция как считалось, была побеждена на территории Китая. К таким выводам ученые пришли в рамках исследования, размещенного в журнале PLoS Neglected Tropical Diseases.

Эксперты предположили, что в стране в период якобы преодоленной опасности коронавируса, многие люди переносили заболевание бессимптомно. Менее агрессивные штаммы SARS-CoV-2 в ближайшее время могут заявить о своем существовании и стать причиной повторной вспышки эпидемии в стране.

Ранее сообщалось, что развившийся в Великобритании мутировавший штамм коронавируса был найден в 41 стране мира. Данная разновидность заболевания может быть более опасной для детей, по сравнении с оригинальным штаммом COVID-19.