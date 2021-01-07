Байден назвал погромы в Капитолии нападением Трампа на демократию

Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден заявил, что погромы в вашингтонском Капитолии стали результатом нападок действующего президента Дональда Трампа на демократию. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

По мнению Байдена, протестующие являются мятежниками и внутренними террористами.

Ранее первый замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал «Звезде» протесты в Вашингтоне. По его мнению, произошедшее показывает, что американское общество находится на грани гражданской войны.