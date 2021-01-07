В Минздраве Британии предположили, что вакцинироваться от COVID-19 придется раз в полгода

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что вакцинация населения от COVID-19 может требоваться повторно каждые шесть месяцев. Об этом он сообщил в ходе выступлениями перед членами парламентской Палаты общин.

«Я думаю, что нам, вероятно, придется еще раз вакцинировать людей, поскольку мы не знаем, насколько длителен защитный эффект от этих вакцин», - сообщил Хэнкок.

Он также выразил надежду, что после окончания нынешнего карантина в Англии, власти не будут прибегать к настолько жестким ограничениям.

«Я надеюсь, что мы переживаем последний карантин», - добавил министр, передает BBC.

На фоне стремительно ухудшающейся эпидемической ситуации в Великобритании и растущей угрозы переполнения больниц правительство страны объявило о карантине с пятого января.