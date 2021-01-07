В стране и мире В Конгрессе США назвали действия Трампа «подарком Путину» Алексей Курильченко По мнению спикера палаты представителей, президент США оставался «помощником в борьбе с демократией». © Фото: Rod Lamkey - CNP Consolidated News Photos Globallookpress Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что своими действиями Дональд Трамп якобы «преподнес подарок» президенту России Владимиру Путину. Об этом Пелоси сказала в ходе пресс-конференции. «Президент сделал вчера наибольший из многих его подарков Путину» - сообщила спикер. Ранее Пелоси призвала отстранить Трампа в соответствии с 25-й поправкой к Конституции США о неспособности президента исполнять свои обязанности. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика