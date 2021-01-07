В стране и мире СМИ: у Байдена «нет желания» требовать досрочного отстранения Трампа от власти Ирина Киселенко Поправка в Конституции США предполагает отстранение президента от должности и передачу полномочий вице-президенту. © Фото: CNP AdMedia Globallookpress Избранный президент США Джо Байден не намерен требовать досрочного отстранения от власти действующего главы государства Дональда Трампа. По данным CNN, у Джо Байдена «нет желания» присоединять свой голос к этому требованию. Ранее лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер призвал отстранить президента США Дональда Трампа от власти. Он также добавил, что Трамп спровоцировал своих сторонников на штурм Капитолия 6 января. Для отставки президента Шумер призвал воспользоваться 25-й поправкой к Конституции США. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика