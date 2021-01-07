СМИ: у Байдена «нет желания» требовать досрочного отстранения Трампа от власти
Поправка в Конституции США предполагает отстранение президента от должности и передачу полномочий вице-президенту.
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Избранный президент США Джо Байден не намерен требовать досрочного отстранения от власти действующего главы государства Дональда Трампа.
По данным CNN, у Джо Байдена «нет желания» присоединять свой голос к этому требованию.
Ранее лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер призвал отстранить президента США Дональда Трампа от власти. Он также добавил, что Трамп спровоцировал своих сторонников на штурм Капитолия 6 января. Для отставки президента Шумер призвал воспользоваться 25-й поправкой к Конституции США.