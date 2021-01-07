«Революцию совершить не удалось»: что происходит в Вашингтоне после беспорядков в Капитолии

В США после атаки на Капитолий и гибели четверых людей, демократы призывают отстранить действующего президента страны Дональда Трампа от власти.

Вчера в стране был введен комендантский час и после шести вечера на улице начали разгонять протестующих, всего за несколько часов улицы опустели.

Сегодня город ожил, появилось много машин и были усилены меры безопасности. Более того, у здания Капитолия по всему периметру расставлена бронетехника. Сегодня все перекрыто, перекрыто еще больше, таким образом, власти Вашингтона пытаются перестраховаться заранее с самого утра.

«На данный момент пока все спокойно и хорошо», - сообщил с места событий корреспондент Антон Альхимович.

Были люди, которые увидев опустевшие улицы после протестов, предположили, что сторонники Трампа в отличие от большинства участвующих в протестах Black Lives Matters с утра разошлись.

Ранее Дональду Трампу отключили социальные сети, чтобы он не высказывал свое мнение относительно того, что происходит. Но многие надеются, что все будет мирно и хорошо, потому что бюллетени захватить не удалось и революцию совершить также не удалось. Власть официально передана Джозефу Байдену. Многие смотрят с надеждой на лучшее.