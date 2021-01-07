Во Франции выявлены 19 случаев заражения «британским» штаммом коронавируса

Глава французского минздрава Оливье Веран заявил о 19 случаях заражения штаммом коронавируса, обнаруженным в Великобритании. Об этом глава ведомства заявил в ходе пресс-конференции.

По словам Верана, «британский» штамм более заразен. Также в стране выявлено три случая заражения штаммом COVID-19 из ЮАР. Министр отметил, что эта мутация изучена меньше.

Глава правительства Жан Кастекс отметил, что граница между Великобританией и Францией останется закрыта до нового распоряжения.