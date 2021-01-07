Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси призвала отстранить Трампа

Действующий президент США Дональд Трамп должен быть отстранен до 20 января. Об этом заявила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.

По заявлению Пелоси, Дональд Трамп совершил «подрывные действия» и должен быть отстранен в соответствии с 25-й поправкой к Конституции США о неспособности президента исполнять свои обязанности.

Ранее сторонники Дональда Трампа штурмом взяли Капитолий в Вашингтоне. Это произошло во время заседания Конгресса, на котором утверждали итоги выборов президента США.



Протестующие ворвались внутрь здания и окружили зал сената, нанеся материальный ущерб. Полиция применила слезоточивый газ для разгона сторонников Трампа. После введения комендантского часа в Вашингтоне задержали более 50 человек. В результате действий правоохранителей в ходе митинга погибли четыре человека.