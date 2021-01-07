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К инаугурации Байдена Капитолий обнесут забором

Алексей Курильченко
22:22 07.01.2021
Для обеспечения безопасности в Вашингтон введут солдат Национальной гвардии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Вокруг вашингтонского Капитолия будет возведен забор на время инаугурации демократа Джозефа Байдена. Для обеспечения безопасности в город будут стянуты силы Национальной гвардии. Об этом журналистам сообщила мэр города Мюриэл Баузер.

По словам мэра, в Вашингтон прибудут 6200 солдат. Она отметила, что во время «обычной инаугурации» в город не вызывают такое большое количество гвардейцев.

Также ограждения будут установлены вокруг Капитолийского холма. Все ограждения будут стоять как минимум месяц.

Ранее Джозеф Байден заявил, что погромы в вашингтонском Капитолии стали результатом нападок действующего президента Дональда Трампа на демократию, а протестующие являются мятежниками и внутренними террористами.

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