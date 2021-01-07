В Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 16 обстрелов с позиций террористов

За прошедшие сутки боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* совершили 16 обстрелов Идлибской зоне деэскалации. Об этом сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР, контр-адмирал Вячеслав Сытник.

Представители Центра провели две гуманитарные акции и выдали жителям населенных пунктов Джуб-Гапша и Хшам 500 продовольственных наборов весом более двух тонн.

Состоялось 123-е совместное с силами Турции патрулирование в провинции Хасеке. Подразделения российской военной полиции также ведут патрулирование в провинциях Алеппо, Ракка и Дейр-эз-Зор.

На участке трассы M4 между провинциями Хасеке и Айн-Иса продолжается сопровождение гражданского транспорта – за сутки осуществлено сопровождение 181 автомобиля.

*«Джебхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.