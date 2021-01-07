«США находятся на грани гражданской войны»: Джабаров о протестах в Вашингтоне

Первый замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал «Звезде» протесты в Вашингтоне. По его мнению, произошедшее показывает, что американское общество находится на грани гражданской войны.

«Общество расколото – самое главное, чтобы это не дошло до гражданской войны. Думаю, что противостояние в обществе будет продолжаться и после передачи власти. Россию эти протесты ни в коем случае не касаются – мы лишь молча наблюдаем, в отличие от самих США, которые постоянно вмешиваются во внутренние дела других стран» - сообщил Джабаров.

Член Совета Федерации отметил, что Россия заинтересована в мирном разрешении сложившейся ситуации. Однако политик не исключает ситуации, при которой американские власти будут обвинять внешние силы в организации протестов.

Ранее американский журналист Джон Вароли рассказал «Звезде», что американцы вышли на протесты, так как находятся в отчаянии, а правительство не прислушивается к мнению людей на протяжении многих лет.