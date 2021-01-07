Лидер демократов в Сенате призвал отстранить Трампа от власти

Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер призвал отстранить президента США Дональда Трампа от власти. Об этом он написал в Twitter.

«Это президент не должен оставаться в своей должности больше ни дня», - считает Шумер.

Он также добавил, что Трамп спровоцировал своих сторонников на штурм Капитолия 6 января. Для отставки президента Шумер призвал воспользоваться 25-й поправкой к Конституции США.

Ранее сторонники Дональда Трампа штурмом взяли Капитолий в Вашингтоне. Это произошло во время заседания Конгресса, на котором утверждали итоги выборов президента США.

Протестующие ворвались внутрь здания и окружили зал сената, нанеся материальный ущерб. Полиция применила слезоточивый газ для разгона сторонников Трампа. После введения комендантского часа в Вашингтоне задержали более 50 человек. В результате действий правоохранителей в ходе митинга погибли четыре человека.