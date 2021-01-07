Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Мать Скрипаля скончалась от поражения легких

Алексей Курильченко
20:07 07.01.2021
Родственникам пока не удалось сообщить об этом экс-полковнику ГРУ.
Мать Скрипаля скончалась от поражения легких
© Фото: wsbuzz.com Global Look Press

Мать бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Елена скончалась в больнице. Об этом РИА Новости сообщили ее родственники. По их словам, 93-летняя женщина находилась в реанимации с 25-процентным поражением легких.

Племянница Сергея отметила, что женщине сделали тест на COVID-19, но результатов еще нет.

Также она сказала, что не может сообщить о смерти матери Сергею напрямую и попросила сделать это через британское посольство.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
19:52 В стране и мире
Более 50 полицейских пострадали во время беспорядков в Капитолии
19:10 В стране и мире
Советник Трампа по России подал в отставку
17:59 В стране и мире
Строительство «Северного потока - 2» в Дании возобновится 15 января
16:43 В стране и мире
В Свердловской области объявили о возвращении школьников на очное обучение с 11 января
15:20 В стране и мире
Видео
Сенатор США показал свой разгромленный протестующими кабинет
Популярное
Популярное
СМИ: Илон Маск стал самым богатым человеком в мире
СМИ установили личность «викинга», ведущего вперед «штурмовиков» Капитолия
Видео
«Охотники за танками»: гранатометчики открыли «море огня» по мишеням в Мурманской области
Видео
На страже границ: истребители ЗВО заступили на боевое дежурство в Курской области
Видео
Монастырский повар назвал исконные блюда традиционного рождественского стола
Видео
В Ленинградской области поймали убивавшую кошек рысь, усыпив ее на дереве
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.