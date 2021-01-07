Мать Скрипаля скончалась от поражения легких

Мать бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Елена скончалась в больнице. Об этом РИА Новости сообщили ее родственники. По их словам, 93-летняя женщина находилась в реанимации с 25-процентным поражением легких.

Племянница Сергея отметила, что женщине сделали тест на COVID-19, но результатов еще нет.

Также она сказала, что не может сообщить о смерти матери Сергею напрямую и попросила сделать это через британское посольство.