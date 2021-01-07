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Ученые предположили, что COVID-19 может перейти в хроническое заболевание

Ирина Киселенко
20:59 07.01.2021
У многих осложнения начинаются через неделю.
Ученые предположили, что COVID-19 может перейти в хроническое заболевание
© Фото: pixabay.com

Ученым из Бельгии и Голландии удалось установить, как проходит восстановление пациентов после легких форм COVID-19. У многих людей осложнения начинаются через недели и даже месяцы, а каждый третий становится в той или иной степени зависимым от постороннего ухода.

На основании полученных результатов, исследователи предположили, что переводить COVID-19 в хроническое заболевание можно спустя 12 недель. Предполагается, что для таких пациентов нужно разработать реабилитационные методики, пишет «МК».

Ранее стало известно, что новые штаммы коронавируса, обнаруженные в Великобритании и Нигерии, не влияют на тяжесть заболевания – их особенность заключается в повышенной передаваемости. Об этом сообщила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения, эпидемиолог Мария ван Керкхове.

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